На Ямале более 3,7 тысячи человек ревакцинировано против сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Более 3,7 тысячи человек ревакцинировано, свыше 800 человек впервые вакцинированы против сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в пятницу правительство ЯНАО.

В Ямальском районе ЯНАО 25 июля 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение охватить прививками от сибирской язвы все поголовье северного оленя на Ямале.

"Специалисты подчёркивают, что главная цель проведения вакцинации отдельных категорий населения Ямала – формирование устойчивого иммунитета… За истекший период 2017 года в арктическом регионе ревакцинировано 3738 человек, а также впервые вакцинировано 804 человека. Всего на 2017 год запланировано сделать прививку 8,2 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Правительство уточняет, что иммунизация населения групп риска против сибирской язвы по эпидемическим показаниям стартовала на Ямале с начала этого года. К таким группам относятся зооветработники и другие люди, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш, работники, в чьи обязанности входит сбор, хранение, транспортировка и первичная переработка сырья животного происхождения. В группы риска также вошли оленеводы и члены их семей, в том числе дети с 14 лет, часть сотрудников клинико-диагностических лабораторий и медицинских организаций.

В сообщении отмечается, что иммунизация населения против сибирской язвы проводится во всех муниципальных образованиях округа, наиболее активно и в больших объёмах в Ямальском, Приуральском, Тазовском и Надымском районах.