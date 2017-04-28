Погода в России на майские праздники: тепло придет, но не ко всем

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Теплые майские праздники ждут жителей Центральной России, температура воздуха здесь прогреется в среднем до 25 градусов. В то же время в ряде других регионах страны погода будет не такой "летней".
В центральном округе воздух в среднем прогреется до 16-20 градусов. Осадки и незначительное похолодание придут в большинство регионов, расположенных севернее Москвы. На юго-западе от столицы также пройдут дожди, но это будут скорее "летние грозы", поскольку температура достигнет 24 градусов. Такой же прогноз и для Поволжья — температура составит 15-20 градусов, в течение всех выходных возможны осадки.
Жителей юга России праздники порадуют теплом — в Сочи и Краснодарском крае до 26 градусов. В Крыму будет солнечно, до 27.
На Урале в выходные будет сравнительно прохладно, около 8-13 градусов и без осадков.
На Байкала на выходных температура будет в среднем на 5 градусов выше нормы. На Дальний Восток придут дожди с южной части региона, температура здесь будет примерно 16 тепла.