Погода в России на майские праздники: тепло придет, но не ко всем

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Теплые майские праздники ждут жителей Центральной России, температура воздуха здесь прогреется в среднем до 25 градусов. В то же время в ряде других регионах страны погода будет не такой "летней".

После дождливой недели москвичи сразу заметят улучшение погоды — уже в субботу столбик термометра поднимется на 10 градусов. Ночью пройдет дождь, однако заморозков не будет. Оставшиеся праздничные дни порадуют жителей столицы сухой и теплой погодой. В воскресенье ожидается до 22 градусов тепла, а 1 мая — до 20. С первого рабочего дня вновь стоит ждать похолодания.

В центральном округе воздух в среднем прогреется до 16-20 градусов. Осадки и незначительное похолодание придут в большинство регионов, расположенных севернее Москвы. На юго-западе от столицы также пройдут дожди, но это будут скорее "летние грозы", поскольку температура достигнет 24 градусов. Такой же прогноз и для Поволжья — температура составит 15-20 градусов, в течение всех выходных возможны осадки.

В Санкт-Петербурге при этом погода будет заметно хуже. Дожди ожидаются в пятницу и субботу, ночью подморозит, днем будет только 6-10 градусов. Улучшений не стоит ждать и в оставшиеся выходные.

Жителей юга России праздники порадуют теплом — в Сочи и Краснодарском крае до 26 градусов. В Крыму будет солнечно, до 27.

На Урале в выходные будет сравнительно прохладно, около 8-13 градусов и без осадков.

В Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Хакасии, Алтайском и Красноярском крае, где сейчас практически наступило лето, за праздничные дни столбик термометра упадет примерно до 10-12 градусов. Помимо этого здесь ожидаются порывистый ветер и дожди.

На Байкала на выходных температура будет в среднем на 5 градусов выше нормы. На Дальний Восток придут дожди с южной части региона, температура здесь будет примерно 16 тепла.