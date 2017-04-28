Путин назвал либерализацию контроля наркотиков недопустимой

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Либерализация режима контроля за оборотом наркотиков недопустима, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На международном направлении важно наращивать антинаркотическое сотрудничество с компетентными органами других стран, нашими партнерами по ОДКБ, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС. Доводить до мировой общественности нашу позицию о недопустимости либерализации международного правового режима контроля над наркотиками", — сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.