Шаймиев: любые попытки давить на Россию сплачивают народ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Когда предпринимаются попытки в какой-либо форме давить на Россию — в виде санкций или в иной форме, народы России становятся более сплоченными и начинают по-особому поддерживать власть, заявил председатель попечительского совета некоммерческой организации "Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан", бывший президент республики Минтимер Шаймиев на церемонии вручения золотых звезд Героя труда РФ в Кремле.

"Я хочу довести свою признательность, потому что, выстраивая новую Россию, многие наши действия, предложения, возможно, звучали неадекватными и даже в те времена по-новому, но я особенно благодарю за то терпение, за то понимание — и в конечном счете жизнь показала, что мы были на правильном пути", — сказал Шаймиев.

Он с благодарностью вспомнил первого российского президента Бориса Ельцина, "годы становления новой российской федерации" и тех, с кем "тогда мы решали непростые задачи".

По мнению Шаймиева, Татарстан продолжает развиваться, и это не только обнадеживает, но и "создает великолепную уверенность в развитии всех остальных регионов Российской федерации".

"Мы все прекрасно знаем историю России: когда есть попытки в какой-либо форме на нас давить — пусть это санкции или в иной форме, качества и чувство собственного достоинства нашего народа, народов нашей страны, по-особому начинают реагировать: (люди) становятся более сплоченными и начинают поддерживать по-особому власть, потому что это наша земля, это наша Родина и страна", — сказал бывший президент Татарстана.

Он также обратился с благодарностью к президенту РФ Владимиру Путину и отметил, что "во власть со слабыми нервами и без любви – любви к людям, к нашему народу — нельзя ходить". "Только тогда приходит результат. Это вы делаете, и от всех нас, от татарстанцев, вам огромное спасибо", — сказал Шаймиев.