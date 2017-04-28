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Общество

В Подмосковье через полтора года появится роща из семян Кремлевской елки

14:1028.04.2017
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© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНовогодняя ёлка. Архивное фотоНовогодняя ёлка. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кремлевская роща из собранных семян Кремлевской елки 2017 года появится в Подмосковье через полтора года, она будет посажена из выращенных юными экологами по всей стране елочек, заявил РИА Новости председатель правления общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.

"Экопроект "Детки Кремлевской елки" долгоиграющий — через полтора года лучшие саженцы, выращенные экоактивистами в разных точках нашей большой страны из семян Кремлевской елки, вернутся из своих регионов в Московскую область, чтобы стать первыми саженцами при закладке памятной Кремлевской рощи", — сказал Нагибин.

По его словам, в настоящее время семена Кремлевской елки — ее "детки" — направились в 31 регион России. Первыми обладателями волшебных семян стали 64 финалиста всероссийского конкурса "Моя малая родина: природа, культура, этнос". Юные экологи и их педагоги получили экокубы с семенами Кремлевской елки, инструкцию по выращиванию елочки и уходу за ней.

"Мы хотели бы, чтоб детки Кремлевской елки выросли в каждом городе России. Для этого нужно связаться с нами, мы готовы выехать в регион. Участники смогут получить у нас куб с семенами и именной сертификат на него. В дальнейшем участник будет сообщать о развитии саженца, а позже — дерева", — добавила идеолог проекта Алена Август.

Программа "Вторая жизнь Кремлевской елки" стартовала в 2015 году — именно тогда впервые древесина кремлевской красавицы пошла в переработку, из нее было изготовлено 300 клюшек, 70 из них передано детской команде хоккейного клуба "Гардемарины" в Крыму, остальные достались юным хоккеистам Подмосковья.

В 2016 году из древесины Кремлевской елки было изготовлено 300 скворечников, часть из которых стали родным домом для птиц во всех центральных парках городов Московской области, другие были переданы в Татарстан и Мордовию, заповедник "Калужские засеки" и Донецкий ботанический сад.

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