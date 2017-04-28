Матвиенко: нежелающих переселяться из пятиэтажек в Москве будет немного

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что жители, не желающие переселяться в рамках реализации программы по реновации жилья в Москве, могут остаться в своих домах, но таких людей будет не много.

По ее словам, если жители не захотят, чтобы их переселяли, они продолжат жить в своем доме, но уже под свою ответственность. "Я думаю, что таких людей найдется не много", — считает Матвиенко.

Все вопросы, связанные с реализацией программы, следует решать в диалоге с жильцами домов, чиновникам необходимо отвечать на все вопросы и снимать сомнения, полагает спикер Совета Федерации.

"Решать эти вопросы необходимо только в диалоге с жителями домов… Каждый день чиновники правительства Москвы должны встречаться с москвичами, отвечать на все вопросы, снимать сомнения, давать четкие, внятные ответы. Объяснять процедуру, как будут приниматься решения жильцами", — сказала она в интервью РИА Новости.

Спикер Совфеда считает, что разъяснительная работа поможет сделать "союзниками и участниками реализации этой программы" самих жителей пятиэтажек.

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