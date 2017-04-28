В Липецкой области открыли доску почета "Трудовая слава"

ЛИПЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Доска почета "Трудовая слава Липецкой области" с фотографиями 30 представителей различных профессий открыта в пятницу в Липецке, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Кандидатуры лучших тружеников выдвинуты органами власти и местного самоуправления, а также общественными объединениями и организациями. Среди них — рабочие, аграрии, педагоги и медики, творческие работники и предприниматели, руководители предприятий и организаций, летчики и журналисты.

"Благодаря труду наших жителей Липецкая область сегодня — динамично развивающийся регион. Доска почета — это моральное и материальное поощрение за заслуги в государственном, хозяйственном и социально-культурном развитии области", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

По данным пресс-службы, каждому из тридцати передовиков руководители области вручили свидетельства о занесении в книгу "Трудовая слава Липецкой области", денежные премии в размере 100 тысяч рублей и цветы.

Чествование тружеников, добившихся наивысших результатов в работе, получивших широкую известность и общественное признание, областные власти возобновили в 2003 году.

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