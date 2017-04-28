МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Список сносимых пятиэтажек в Москве может появиться 10 мая, сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

"Десятого мая они (правительство Москвы – ред.) обещали дать список… Это будут списки по всей Москве по тем кварталам, по которым будет происходить переселение", — заявила Хованская журналистам.

Она уточнила, что поправки ко второму чтению законопроекта будут приниматься до 20 мая, но при этом не исключила, что сроки могут быть и передвинуты.

Госдума в середине апреля приняла в первом чтении законопроект по регулированию вопросов порядка сноса ветхих пятиэтажек в Москве и переселению москвичей в новые жилые дома. Слушания по доработке законопроекта пройдут в Госдуме во второй половине мая с участием представителей общественности, депутатов городского и муниципального уровней и экспертов, сообщил ранее в пятницу спикер ГД Вячеслав Володин.

Власти Москвы готовят крупномасштабную программу реновации столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. В феврале мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек.

По словам Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Закон о расселении пятиэтажек будет доработан с учетом мнения горожан, главными принципами будут защита прав граждан и справедливость, подчеркнул мэр.

Мэр Москвы также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся жителям сносимых домов. Кроме того, столичный градоначальник предлагает зафиксировать в законе право жителей отказаться от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья, предусмотреть право собственников нежилых помещений выбирать между предоставлением равнозначного помещения или денежной компенсации, а также право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.