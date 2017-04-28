У районов Москвы в ходе реновации могут появиться архитектурные кураторы

МОСКВА, 28 апр — РИА Недвижимость. Архитектурные кураторы могут появиться у районов Москвы в ходе реновации, сообщил в пятницу в эфире радиостанции "Вести ФМ" главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Более того, мы обсуждаем сейчас возможность, чтобы тех, кто в конкурсе не выиграл, распределять по другим районам реновации, чтобы районы получали своих архитектурных кураторов", — сказал он, добавив, что это будут профессиональные архитекторы, которые будут нести свою личную репутационную ответственность за качество производимых работ.
Власти столицы готовят крупномасштабную программу реновации столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки". Изначально речь шла о 25 миллионах квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.