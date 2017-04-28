У районов Москвы в ходе реновации могут появиться архитектурные кураторы

МОСКВА, 28 апр — РИА Недвижимость. Архитектурные кураторы могут появиться у районов Москвы в ходе реновации, сообщил в пятницу в эфире радиостанции "Вести ФМ" главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, в течение полугода планируется провести архитектурно-градостроительный конкурс, для которого будут отобраны пять пилотных районов. На каждую площадку будут приглашены по четыре финалиста, а в дальнейшем победители конкурса продолжат совместную работу со структурами, которые будут разрабатывать детальную документацию.

"Более того, мы обсуждаем сейчас возможность, чтобы тех, кто в конкурсе не выиграл, распределять по другим районам реновации, чтобы районы получали своих архитектурных кураторов", — сказал он, добавив, что это будут профессиональные архитекторы, которые будут нести свою личную репутационную ответственность за качество производимых работ.

"Предлагать возможные решения, концепции, следить за дальнейшими проектами, чтоб мы получили качественную, некую именную среду, где имя специалиста стояло бы как гарантия качества под тем, что будет происходить", — рассказал Кузнецов.

Власти столицы готовят крупномасштабную программу реновации столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки". Изначально речь шла о 25 миллионах квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.