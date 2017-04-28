Московские власти рассказали, сколько домов войдет в программу реновации

МОСКВА, 28 апр — РИА Недвижимость. Порядка 5 тысяч домов могут войти в программу реновации пятиэтажек в Москве, сообщил в пятницу в эфире радиостанции "Вести ФМ" главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"В программе голосования будет порядка 5 тысяч домов", — сказал Кузнецов, добавив, что пока неясно, сколько среди них будет панельных и кирпичных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с москвичами заявил, что включать огромное количество домов в программу не планируется.

Власти столицы готовят крупномасштабную программу реновации столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки". Изначально речь шла о 25 миллионах квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.