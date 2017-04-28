Мэр Симферополя ожидает роста цен на недвижимость с запуском моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев считает, что стоимость недвижимости в городе после запуска моста через Керченский пролив возрастет.
По его словам, крымский регион является одним из самых безопасных.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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