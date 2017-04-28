Около 200 книг стали доступны для москвичей в"Мобильной библиотеке" на МЦК
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Мобильную библиотеку" запустили на МЦК, теперь пассажиры могут с помощью смартфона по QR-кодам получить доступ к 200 книгам на виртуальной полке, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"С помощью смартфона пассажиры могут просканировать код и бесплатно загрузить книгу на телефон, чтобы прочитать ее в пути. Сейчас в каталоге 200 книг, среди них произведения Булгакова, Достоевского, Рубиной и Лукьяненко", — говорится в сообщении.
Кроме того, пассажиры могут загрузить аудиокниги и произведения на английском языке.
Всего на МЦК установили около 30 виртуальных книжных полок, в том числе на станциях Локомотив, Измайлово, Владыкино, Окружная и Балтийская.
Как обещают власти Москвы, на пересадку потребуются считанные минуты. На 11 станциях МЦК для этого не надо будет выходить на улицу, а на 17 станциях сделают надземные стеклянные переходы.
Мэрия обещает пассажирам бесплатный проезд на протяжении первого месяца работы кольца.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкПо кольцу будут курсировать 100 пар поездов "Ласточка". В часы пик интервал движения не превысит шести минут, в остальное время – 11-15 минут. Проехать все кольцо получится за час с четвертью. Планируется, что к 2025 году МЦК будет перевозить до 300 миллионов человек в год.
По кольцу будут курсировать 100 пар поездов "Ласточка". В часы пик интервал движения не превысит шести минут, в остальное время – 11-15 минут. Проехать все кольцо получится за час с четвертью. Планируется, что к 2025 году МЦК будет перевозить до 300 миллионов человек в год.
С новым маршрутом ознакомился президент России Владимир Путин. Компанию ему составили мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Максим Соколов.
В беседе со столичным градоначальником Путин отметил бесшумность новых поездов при достаточно быстрой скорости. От одной станции до другой поезд домчал президента менее чем за четыре минуты.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкСтроится и подземное кольцо, которое будет интегрировано и с МЦК, и с радиусом метро. По словам Собянина, это "мегапроект", который дорого стоит, но без него пассажирский транспорт "точно остановится".
Строится и подземное кольцо, которое будет интегрировано и с МЦК, и с радиусом метро. По словам Собянина, это "мегапроект", который дорого стоит, но без него пассажирский транспорт "точно остановится".
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкЭксперты не ожидают, что пересадочный контур сразу благоприятно повлияет на дорожную ситуацию в столице. По их прогнозам, жителям и бизнесу еще предстоит привыкнуть с проекту, в транспортную систему пересадочное кольцо окончательно войдет не раньше 2020 года.
Эксперты не ожидают, что пересадочный контур сразу благоприятно повлияет на дорожную ситуацию в столице. По их прогнозам, жителям и бизнесу еще предстоит привыкнуть с проекту, в транспортную систему пересадочное кольцо окончательно войдет не раньше 2020 года.
Трехметровая буква "М" у входа в транспортно-пересадочный узел "Лужники" Московского центрального кольца в Москве.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкАналитики рынка недвижимости полагают, что от появления МЦК в целом выиграют такие районы, как Бескудниковский, Метрогородок, Нижегородский, Коптево, Хорошево-Мневники. Особенно повезет жителям районов Южнопортовый и Печатники, где станция "Волгоградская" снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую ветку метро.
Аналитики рынка недвижимости полагают, что от появления МЦК в целом выиграют такие районы, как Бескудниковский, Метрогородок, Нижегородский, Коптево, Хорошево-Мневники. Особенно повезет жителям районов Южнопортовый и Печатники, где станция "Волгоградская" снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую ветку метро.
По словам координатора "Синих Ведерок" Петра Шкуматова, преимуществом МЦК станет состав "Ласточек", поездов более комфортных, нежели те, что ходят под землей.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на церемонии официального запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на церемонии официального запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу.