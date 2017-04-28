Около 200 книг стали доступны для москвичей в"Мобильной библиотеке" на МЦК

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Мобильную библиотеку" запустили на МЦК, теперь пассажиры могут с помощью смартфона по QR-кодам получить доступ к 200 книгам на виртуальной полке, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"С помощью смартфона пассажиры могут просканировать код и бесплатно загрузить книгу на телефон, чтобы прочитать ее в пути. Сейчас в каталоге 200 книг, среди них произведения Булгакова, Достоевского, Рубиной и Лукьяненко", — говорится в сообщении.

Кроме того, пассажиры могут загрузить аудиокниги и произведения на английском языке.

Всего на МЦК установили около 30 виртуальных книжных полок, в том числе на станциях Локомотив, Измайлово, Владыкино, Окружная и Балтийская.