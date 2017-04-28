Жителям сносимых пятиэтажек могут предоставить новые квартиры с отделкой

Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает предусмотреть в законе о реновации жилья в Москве, что новые квартиры жителям сносимых пятиэтажек будут предоставлены с отделкой.

"Новые квартиры будут предоставлены с отделкой. По факту качество отделки будет значительно выше "муниципального ремонта" и будет соответствовать комфорт-классу", — сообщается на странице Собянина в соцсети "ВКонтакте".