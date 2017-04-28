Власти Москвы постараются дать квартиры жителям пятиэтажек в том же районе

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил гарантировать в законе о пятиэтажках предоставление жителям сносимых пятиэтажек новой квартиры в том же районе, а в Зеленограде — в пределах округа.

"В проект федерального закона по реновации будет предложен ряд существенных поправок, учитывающих права и интересы горожан… Всем жителям сносимых пятиэтажек, включая жителей ЦАО, будет гарантировано предоставление новой квартиры в том же районе. Исключение только для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа", — сообщается на странице Собянина в соцсети "ВКонтакте"

Он добавил, что власти будут стремиться предоставить новую квартиру не только в том же районе, но и в том же квартале, в шаговой доступности от старой пятиэтажки.