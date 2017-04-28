Собянин предложил предусмотреть вопрос об ипотеке в законе о пятиэтажках

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предусмотреть в законе о пятиэтажках норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями без права банка потребовать досрочно вернуть кредит.

"Для владельцев ипотечных квартир в законе будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки (старой квартиры на новую) с сохранением условий и обязательств, ранее установленных заключенным договором залога. Права потребовать досрочного возврата кредита у банка не будет", — сообщается на странице Собянина в соцсети "ВКонтакте".