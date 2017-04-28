Все линии московского метро переведены на единую сеть Wi-Fi

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Беспроводной интернет в поездах столичного метро полностью перевели на единую сеть "Московский транспорт" (MT_FREE), которая объединяет сеть в подземке, на Московском центральном кольце, в наземном транспорте, поездах и терминалах аэроэкспресса. Теперь пассажиры могут на протяжении всего маршрута оставаться в режиме онлайн, сообщает mos.ru.

"Все линии метро перешли на единую сеть "Московский транспорт". Также со временем в эту зону войдут остановки наземного транспорта, на которых можно подключиться к Wi-Fi. В целом перед нами стоит задача перевести весь беспроводной интернет в транспортном комплексе на единое название MT_FREE", — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Переход на единую сеть позволяет новым пользователям регистрироваться в ней только один раз. После этого можно пользоваться MT_FREE во время поездок на разных видах транспорта, не проходя идентификацию через СМС.

В будущем к сети "Московский транспорт" подключат и и пригородные электрички.