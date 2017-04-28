ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей, сообщили СМИ

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Людям с вирусом иммунодефицита разрешат усыновлять или брать под опеку детей в рамках плана по борьбе с распространением ВИЧ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.

По данным издания, план был одобрен премьер-министром Дмитрием Медведевым еще 20 апреля, но на сайте правительства будет опубликован только 2 мая.

В документе говорится о необходимости актуализировать нормативно-правовые акты, касающиеся вопросов предупреждения ВИЧ-инфекции, эпидемиологического контроля за ее распространением и усиление мер соцподдержки лиц с ВИЧ.

Одной из наиболее либеральных новаций, отмечает газета, станет "внесение изменений в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка и принять его под опеку, взять в приемную или патронатную семью". Как пояснил источник издания, ВИЧ-инфицированный имеет право стать усыновителем или опекуном, если проходит терапию.

Все инициативы должны быть внесены в нормативные акты не позднее второго квартала 2018 года.