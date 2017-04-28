В московских "Сокольниках" 1 мая начнет работу межпарковый велопрокат

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Межпарковый велопрокат стартует в московском парке "Сокольники" 1 мая: арендовать велосипед можно будет в одном парке, а вернуть в другом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что проект запускают департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и городской общественный велопрокат Velobike.ru.

"Поездки до получаса включены в стоимость доступа, за время свыше 30 минут берется дополнительная плата. Доступ на 24 часа стоит 150 рублей, на месяц — 600, а на весь сезон — 1200. Проект будет работать до 1 ноября", — говорится в сообщении.

По данным портала, для аренды велосипеда нужно зарегистрироваться при помощи телефона или банковской карты, затем — оплатить доступ в терминале, на сайте или в мобильном приложении. После нужно будет ввести полученные логин и ПИН-код на руле велосипеда.

Когда появится надпись "Удачной поездки", можно будет начинать прогулку. Первый маршрут проложат между "Сокольниками", садом имени Баумана и Таганским парком, сообщает портал.