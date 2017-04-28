В Москве продезинфицируют около 45 водоемов перед Кубком конфедераций

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Почти 45 водоемов Юго-Западного административного округа Москвы продезинфицируют в преддверии Кубка конфедераций, чтобы не допустить распространения малярии, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В связи с тем, что летом в Москву прибудут гости из разных стран, возможен риск распространения малярии. На юго-западе города находится 99 водоемов. 55 из них благоустроены, а оставшиеся 44 нуждаются в санитарно-технической обработке. В связи с этим префект ЮЗАО Олег Волков дал поручение ускорить проведение дезинфекции", — говорится в сообщении.

Как отмечается, возбудитель малярий — плазмодий — передается человеку от комаров рода анофелес. Скрытый период составляет от семи до 30 дней при тропической и до трех лет при других формах малярии. Основные симптомы болезни — высокая температура, озноб, сильное потоотделение, головная боль и слабость.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Хозяином чемпионата мира 2022 года является Катар.