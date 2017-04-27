В Воронежской области сдали рекордный объем жилья в 2016 году

ВОРОНЕЖ, 27 апр — РИА Новости. Строители Воронежской области сдали по итогам 2016 года рекордный для региона объем жилья — 1,7 миллиона квадратных метров, что на 3,3% выше показателей предыдущего года, сообщил в четверг губернатор области Алексей Гордеев.

По объему ввода жилья Воронежская область на протяжении последних шести лет занимает третье место среди субъектов Центрального федерального округа, уступая лишь Москве и Московской области.

"В 2016 году введен в строй 1 миллион 700 тысяч квадратных метров жилья – рекордная цифра. Это на 3,3% больше, чем в предыдущем году. По России наблюдалось снижение на 6% этого показателя", – сказал губернатор во время выступления перед депутатами областной думы.

Гордеев отметил, что средняя обеспеченность жилой площадью достигла 29 квадратных метров на одного жителя области. По словам губернатора, по этому показателю регион вошел в десятку лучших в стране.

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