На востоке Москвы появился Якутский сквер

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сквер на улице Рудневка заложили в честь 95-летия образования Якутской Автономной Республики, 385-летию вхождения Якутии в состав России и дню Республики Саха, который отмечается 27 апреля, сообщает официальный портал мэра Москвы. Событие также приурочено к Году экологии в России.

26 апреля члены якутского землячества и московские школьники высадили в сквере 95 саженцев деревьев и кустарников, по количеству лет со дня образования республики. Мероприятие прошло в рамках городской программы "Миллион деревьев".

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, принявший участие в мероприятии, выразил уверенность, что Якутский сквер со временем превратится в зеленый уголок и станет еще одной гордостью района Косино-Ухтомский, а также любимым местом отдыха жителей.