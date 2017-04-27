В Якутии отметили День республики массовым народным танцем осуохай

ЯКУТСК, 27 апр — РИА Новости. Традиционный круговой танец осуохай на главной площади якутской столицы, в котором приняли участие более полутора тысяч человек, в том числе глава региона Егор Борисов, стал одним из ключевых событий празднования Дня республики в Якутии, — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства РС (Я).

Осуохай — это символический обряд единения всех народов, живущих в республике. Согласно многовековым традициям считается, что якутяне в ходе молитвы, звучащей во время танца, восстанавливают силы после суровой зимы.

Празднование Дня республики ознаменовалось многочисленными торжественными мероприятиями, в том числе массовым молодежным митингом-шествием, в котором приняли участие около 10 тысяч человек. Представители молодежных организацией прошли колонной от площади Дружбы народов до улицы Орджоникидзе в Якутске.

Говоря о создании якутской автономии в 1922 году, Борисов отметил, что это событие позволило сделать резкий скачок в развитии региона. "Раньше даже не знали, что такое промышленность, а сейчас на нашей территории ведется добыча золота, алмазов. Мы стали республикой, молодежь которой активно осваивает информационные технологии, взаимодействует с учеными мирового уровня, достигает успехов в культуре, экономике", — приводит пресс-служба слова Борисова на митинге.

День республики — государственный праздник Якутии, который отмечается ежегодно 27 апреля. В этот день в 1922 году была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика (ЯАССР), а ровно через 70 лет, в 1992 году, вступила в силу Конституция Республики Саха (Якутия), принятая Верховным Советом республики 4 апреля.

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