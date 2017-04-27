Бесплатные автобусы перевезли более 350 тыс. человек в пасхальные праздники

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более 350 тыс. человек воспользовались бесплатными автобусами, которые в пасхальные праздники развозили пассажиров к 17 основным городским и пригородным кладбищам, сообщает портал правительства Москвы.



Четыре дня — 9, 16, 23 и 25 апреля в городе и области работало 38 специальных маршрутов. В эти дни москвичи отмечали Вербное воскресенье (9 апреля), Пасху (16 апреля), Красную горку (23 апреля) и Радоницу (25 апреля).



"В каждый из праздничных дней по наиболее популярным направлениям курсировало более тысячи автобусов. Также на ряд регулярных маршрутов мы выпустили дополнительный транспорт ", — рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.



По словам заммэра, практически все бесплатные автобусы ходили по этим маршрутам с минимальными интервалами движения. За их работой следили порядка 250 сотрудников ГУП "Мосгортранс ", а также 29 временных диспетчерских пунктов.