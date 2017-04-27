В Крымском университете назвали фейками все страницы ректора в соцсетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Пресс-служба Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского распространила сообщение, в котором просит считать фейками все страницы ректора вуза Сергея Донича в социальных сетях.
В пресс-службе университета подчеркнули, что у ректора нет ни одной страницы в соцсетях.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов инициировал проведение 5 мая заседания возглавляемого им наблюдательного совета КФУ, чтобы выразить недоверие ректору Доничу. Глава республики неоднократно подвергал критике руководство университета за неэффективность работы. Сам ректор КФУ заявлял журналистам, что уйдет в отставку только по решению министерства образования и науки РФ, которое является учредителем вуза.
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