Карта учреждений культуры Москвы доступна на портале открытых данных

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На портале открытых данных опубликована карта учреждений культуры, с помощью которой можно получить информацию о работе московских музеев, усадеб, театров, библиотек и других организаций. Об этом сообщается на портале правительства Москвы.

В список вошло более тысячи объектов. Для удобства посетителей объекты отмечены на карте, а также данные представлены в виде таблицы.

Портал открытых данных был запущен в 2013 году. Сейчас здесь опубликовано более 800 наборов данных. Пользователи могут найти, например, карту археологических находок, места летнего отдыха, путеводитель по родникам, список ярмарок, карту перекрытий дорог и многое другое. На основе информации портала созданы многие мобильные приложения.