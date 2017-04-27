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Общество

Пальмы и счетчик Гейгера: японцы покупают «дизайнерские» ядерные убежища

18:1827.04.2017
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonГлава японской строительной компании Shelter Сэйитиро Нишимото в противогазе в ядерном бункере в своем доме в ОсакеГлава японской строительной компании Shelter Сэйитиро Нишимото в противогазе в ядерном бункере в своем доме в Осаке
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Виктория Сальникова. Пока Северная Корея "играет мускулами", в соседней Японии растут продажи частных ядерных бомбоубежищ. Также вырос спрос на очистители воздуха, которые, как утверждает производитель, не пропускают радиацию и ядовитые газы, сообщает Reuters. Стоимость устройств — от 620 000 до 1,7 миллиона йен (примерно от 314 тысяч до 860 тысяч рублей). 

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
США допустили вероятность атаки КНДР на Южную Корею и Японию
Недавно Северная Корея продемонстрировала новый тип баллистических ракет во время военного парада в Пхеньяне. В ответ США заявили, что "на столе все варианты" влияния на Пхеньян. Не исключено, что при силовом воздействии на Северную Корею, в ответ те могут нанести удар по союзникам американцев в регионе, то есть по своим соседям — Южной Корее и Японии. 

© REUTERS / Kim Kyung-HoonЯдерный бункер в доме главы японской строительной компании Shelter Сэйитиро Нишимото в Осаке
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Ядерный бункер в доме главы японской строительной компании Shelter Сэйитиро Нишимото в Осаке

Как сообщили представители фирмы, которая специализируется на создании частных подземных ядерных убежищ, в прошлом году они получили три заказа на строительство корпоративных бункеров и шесть заказов на домашние убежища. Однако в 2017-м за один апрель компания достигла годового уровня продаж – два заказа на большие бункеры и шесть на частные. 

О повышении спроса говорят представители и других строительных компаний. Так, японская фирма "Убежище" за апрель продала 12 убежищ, еще 30 находятся в стадии заключения контракта. При этом стоимость подземного бункера на 13 человек составляет около 230 тысяч долларов (более 13 миллионов рублей), убежища в квартире – 18 тысяч (более 1 миллиона рублей).

© REUTERS / Kim Kyung-HoonПротивогаз, счётчик Гейгера и предметы первой необходимости в ядерном бункере в доме главы японской строительной компании Shelter Сэйитиро Нишимото в Осаке
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Противогаз, счётчик Гейгера и предметы первой необходимости в ядерном бункере в доме главы японской строительной компании Shelter Сэйитиро Нишимото в Осаке

"Главное достоинство наших убежищ в том, что их можно установить прямо в квартире, в спальне. Установка – полдня, и по цене это несравнимо с подземным бункером. Сейчас спрос на них вырос невероятно. Я не припомню ничего подобного за 55 лет существования фирмы", — сказал РИА Новости основатель и генеральный директор компании Сэйитиро Нисимото.

© REUTERS / Kim Kyung-HoonГлава японской строительной компании Shelter Сэйитиро Нишимото в противогазе в ядерном бункере в своем доме в Осаке
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Глава японской строительной компании Shelter Сэйитиро Нишимото в противогазе в ядерном бункере в своем доме в Осаке

В бункерах все продумано до мелочей: дверь защищает от взрывов, установлены противорадиационный очиститель воздуха и счетчик Гейгера. Из развлечений — телевизор. 

© REUTERS / Kim Kyung-HoonГлава японской строительной компании Shelter Сэйитиро Нишимото в противогазе в ядерном бункере в своем доме в Осаке
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Глава японской строительной компании Shelter Сэйитиро Нишимото в противогазе в ядерном бункере в своем доме в Осаке

Дизайн бункера — тропический. На потолке — синее небо, на обоях — пляж с пальмами. Остается только надеяться, что эта идиллия в будущем не станет лишь напоминанием о мире, который мы потеряли.

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