Центр соцобслуживания в Зябликове откроется до конца года

Центр соцобслуживания в Зябликове откроется до конца года

Центр соцобслуживания в Зябликове откроется до конца года

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Центр социального обслуживания в Зябликове откроется до конца года, сообщается на сайте mos.ru. Четырехэтажное здание появится на юге столицы на Кустанайской улице.

В здании будут читальный и тренажерный залы, бильярдная и компьютерная комнаты, современная справочная, а на открытой парковке выделят места для маломобильных посетителей. Будут работать отделения социального и социально-медицинского обслуживания на дому, реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, пребывания граждан пенсионного возраста и людей с инвалидностью.

На сегодняшний день на объекте ведется отделка помещений и фасада здания, установка лифтов и прокладка наружных инженерных сетей.