Фестиваль "Времена и эпохи" пройдет более чем на 30 площадках в Москве

Артисты во время постановки комедии Тита Макция Плавта на V международном историческом фестивале “Времена и эпохи. Архивное фото

Артисты во время постановки комедии Тита Макция Плавта на V международном историческом фестивале “Времена и эпохи. Архивное фото

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Фестиваль "Времена и эпохи" в этом году пройдет более чем на 30 площадках в разных частях Москвы, рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на пресс-конференции.

"Впервые, несмотря на то, что это мероприятие проходит в Москве с 2011 года, мы выходим на городские улицы, бульвары, площади с проектом "Времена и эпохи". Раньше фестиваль проводился буквально на нескольких локациях… на сегодняшний день это уже более 30 локаций по всем городу, и огромное количество реконструкторов со всего мира примут в нем участие", — сказал Немерюк.

Как отметил руководитель агентства исторических реконструкций "Ратоборцы" Алексей Овчаренко, в этом году на фестивале будет представлено 12 крупных эпох, а в мае на Замоскворецкой ветке метро также начнет ходить тематический поезд.