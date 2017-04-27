Фестиваль "Времена и эпохи" пройдет более чем на 30 площадках в Москве
14:5727.04.2017
(обновлено: 14:58 27.04.2017)
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Фестиваль "Времена и эпохи" в этом году пройдет более чем на 30 площадках в разных частях Москвы, рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на пресс-конференции.
"Впервые, несмотря на то, что это мероприятие проходит в Москве с 2011 года, мы выходим на городские улицы, бульвары, площади с проектом "Времена и эпохи". Раньше фестиваль проводился буквально на нескольких локациях… на сегодняшний день это уже более 30 локаций по всем городу, и огромное количество реконструкторов со всего мира примут в нем участие", — сказал Немерюк.
Как отметил руководитель агентства исторических реконструкций "Ратоборцы" Алексей Овчаренко, в этом году на фестивале будет представлено 12 крупных эпох, а в мае на Замоскворецкой ветке метро также начнет ходить тематический поезд.
В фестивале приняли участие около 2,5 тыс. реконструкторов из России, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Польши и многих других стран.
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