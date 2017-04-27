В Якутске более 80 семей получили ключи от новых квартир в апреле

ЯКУТСК, 27 апр — РИА Новости. Свыше 80 семей получили в апреле ключи от новых квартир в Якутске в рамках региональной адресной программы по переселению, действующей в республике с 2013 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства Якутии.

"В Якутске в доме по улице Лермонтова ключи от новых квартир в среду вручили 81 семье. Это еще один результат региональной адресной программы расселения аварийного жилья с использованием средств Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Программа позволила обрести новое комфортное жилье более чем 8 тысячам семей", — сказал собеседник агентства.

По данным правительства республики, в Якутии с 2010 года в общей сложности построено более трех миллионов квадратных метров жилья, причем в 2016 году республика впервые перешла рубеж в 600 тысяч квадратных метров. По программе переселения расселено 490 тысяч квадратных метров жилья, на это потребовалось 30 миллиардов рублей.

"К 1 сентября 2017 года в Якутске не останется аварийных домов, признанных таковыми до 2012 года. Однако программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья будет продолжена, в связи с чем ожидаем соответствующего решения правительства РФ. В наших планах — заняться домами, признанными аварийными в 2013 году. В Якутии самый большой процент официально признанного аварийного фонда в России. На то, чтобы его полностью ликвидировать, требуется примерно 100 миллиардов рублей", — приводит пресс-служба слова главы региона Егора Борисова.

Другие новости региона читайте здесь