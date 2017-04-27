Страховщики пояснили, кто получит ремонт по закону о возмещении по ОСАГО

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Большинство держателей полисов ОСАГО по правилам нового закона о натуральном возмещении не смогут претендовать на ремонт транспортного средства, эта опция будет доступна только 30% потребителей, заявил журналистам исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Федеральный закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО (восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства) перед денежной выплатой вступает в силу 28 апреля. Вводится он на всей территории РФ, но будет действовать только в отношении новых договоров обязательной "автогражданки", заключенных после 28 апреля 2017 года. Закон должен помочь российским страховщикам победить недобросовестных автоюристов, чья чрезмерная активность является причиной высокой убыточности ОСАГО в ряде российских регионов. Они отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы.

Уфимцев высказал мнение, что, возможно, "запуск и старт этого проекта будет не столь энергичным". "По нашим оценкам, только часть потребителей сможет воспользоваться, из тех людей, которые сейчас застрахованы и потенциально могут попасть в ДТП, смогут воспользоваться тем, что будет осуществлен ремонт… По нашим оценкам, только 30% потребителей будут ремонтироваться", — сказал он.

Он пояснил, что "те достаточно четкие, жесткие требования, которые сейчас прописаны в отношении требований к страховщику и станциям, которые он может предлагать, накладывают определенный отпечаток на ситуацию и с учетом старого автопарка, и большой территории РФ".

Он подчеркнул, что названные цифры относятся к перспективе. "Сейчас мы понимаем, что этапность введения подразумевает под собой, что договора только вновь заключаемые, только по ним начинает работать закон как обязательный. Все остальные договора тоже могут работать, но уже по согласованию страховщика и страхователя", — сказал исполнительный директор РСА.