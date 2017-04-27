Страховщики пояснили, кто получит ремонт по закону о возмещении по ОСАГО

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Большинство держателей полисов ОСАГО по правилам нового закона о натуральном возмещении не смогут претендовать на ремонт транспортного средства, эта опция будет доступна только 30% потребителей, заявил журналистам исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Уфимцев высказал мнение, что, возможно, "запуск и старт этого проекта будет не столь энергичным". "По нашим оценкам, только часть потребителей сможет воспользоваться, из тех людей, которые сейчас застрахованы и потенциально могут попасть в ДТП, смогут воспользоваться тем, что будет осуществлен ремонт… По нашим оценкам, только 30% потребителей будут ремонтироваться", — сказал он.
Он подчеркнул, что названные цифры относятся к перспективе. "Сейчас мы понимаем, что этапность введения подразумевает под собой, что договора только вновь заключаемые, только по ним начинает работать закон как обязательный. Все остальные договора тоже могут работать, но уже по согласованию страховщика и страхователя", — сказал исполнительный директор РСА.