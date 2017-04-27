На фабрике Roshen в Липецке началось сокращение персонала

ВОРОНЕЖ, 27 апр — РИА Новости. Плановый процесс закрытия производства на фабрике корпорации Roshen и сокращения всех сотрудников начался в Липецке, сообщил в четверг РИА Новости директор Липецкого городского центра занятости населения Олег Фирсов.
"Производство остановлено полностью с апреля. Плановый процесс сокращения начался с 24 числа. До этого по соглашению сторон уходили, теперь те, что по сокращению, с 24 числа начали документы выдавать", — сказал собеседник агентства, дополнив, что до начала мая будут уволены 300 человек, а еще порядка 130 человек ушли по соглашению сторон до начала планового сокращения.
По словам Фирсова, основной процесс сокращения продлится до конца июля. После этого на фабрике останутся порядка 30 человек, которые полностью закроют и законсервируют производство.
В качестве вариантов трудоустройства работников фабрики Фирсов назвал завод Indesit, где идет расширение производства, трубную компанию "Свободный Сокол", расположенные в ОЭЗ "Липецк" заводы ООО "Рэдалит Шлюмберже" и "Белая Дача", предприятия пищевой промышленности "Лимак", Danone, заводы по производству минеральной воды, кондитерские фабрики "Славянка" и Kdv.