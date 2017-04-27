На фабрике Roshen в Липецке началось сокращение персонала

ВОРОНЕЖ, 27 апр — РИА Новости. Плановый процесс закрытия производства на фабрике корпорации Roshen и сокращения всех сотрудников начался в Липецке, сообщил в четверг РИА Новости директор Липецкого городского центра занятости населения Олег Фирсов.

Ранее сообщалось, что принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко кондитерская корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. Планировалось, что массовое сокращение персонала состоится в период с апреля по декабрь текущего года. С апреля по июль будет идти процесс закрытия производства и консервация. Сократить предполагалось около 700 человек.

"Производство остановлено полностью с апреля. Плановый процесс сокращения начался с 24 числа. До этого по соглашению сторон уходили, теперь те, что по сокращению, с 24 числа начали документы выдавать", — сказал собеседник агентства, дополнив, что до начала мая будут уволены 300 человек, а еще порядка 130 человек ушли по соглашению сторон до начала планового сокращения.

По словам Фирсова, основной процесс сокращения продлится до конца июля. После этого на фабрике останутся порядка 30 человек, которые полностью закроют и законсервируют производство.

"Пока трудоустроенных из тех, кто обратился в службу занятости, нет. По квалификации там работники самые разные. Там не только кондитеры и не столько кондитеры, у них значительную часть составляют как раз операторы производственной линии (оператор линии производственно-пищевой продукции). У них из 600 человек 210 – треть, как минимум, — это операторы, плюс укладчики, упаковщики. Это считается рабочей профессией, не требующей квалификации. У них есть технологи, инженеры, энергетики, программисты, наладчики. Квалификация у них самая различная, и я думаю, что они все будут востребованы", — отметил Фирсов.

В качестве вариантов трудоустройства работников фабрики Фирсов назвал завод Indesit, где идет расширение производства, трубную компанию "Свободный Сокол", расположенные в ОЭЗ "Липецк" заводы ООО "Рэдалит Шлюмберже" и "Белая Дача", предприятия пищевой промышленности "Лимак", Danone, заводы по производству минеральной воды, кондитерские фабрики "Славянка" и Kdv.