В Москве в праздники 11 тысяч единиц спецтехники будут поддерживать порядок

Спецтехника поливает дорогу на улице Новый Арбат в Москве. Архивное фото

Спецтехника поливает дорогу на улице Новый Арбат в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Городские службы в праздничные дни обеспечат своевременную уборку мест проведения массовых мероприятий, объектов улично-дорожной сети и дворовых территорий, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Всего в праздники на уборку городских территорий ежедневно будут выходить более 11 тысяч единиц уборочной техники и около 48 тысяч рабочих ручной уборки и дворников", — рассказал Бирюков.

Он уточнил, что для сбора отходов и мусора в Москве дополнительно выделено 30 бункеров, которые установят в местах проведения массовых мероприятий.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что для обслуживания праздничных мероприятий в городе разместят до тысячи передвижных компактных туалетов.