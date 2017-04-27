В Кемерово пришла аномальная жара

КЕМЕРОВО, 27 апр — РИА Новости. Жаркая погода с дневными температурами от плюс 25 градусов и выше, установилась в последние дни в Кемерово, ранее подобные температурные рекорды отмечались в городе в 1939 и 1972 году, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

"В Кемерове 26 апреля температура повышалась до плюс 25 градусов. За всю историю наблюдений таким же жарким этот день был только в 1939 году. Сегодня, 27 апреля, в 14.00 (10.00 мск) на метеостанции зафиксировали плюс 27 градусов, скорее всего, выше подниматься уже не будет. Это сопоставимо только с данными за 1972 год, когда в этот день было плюс 28,3", — сказала собеседница агентства.

Уже пора ныть о том,какое пекло в городе? #кемерово — Стас Тарасов (@DJRedBanana) 27 апреля 2017 г.

​По ее словам, в среду по всей области было в районе плюс 23 градусов, а в Тисуле, Междуреченске и Кондоме воздух прогрелся до 26 выше нуля. Согласно многолетним данным гидрометцентра, это максимальные температуры весной 2017 года. Причем, ранее эти дни были значительно холоднее, например, 26 апреля 1937 года было минус 15,5 градусов и минус 14 градусов на следующий день.

​Как отмечают синоптики, сегодня по области возможны еще более высокие отметки — сбор информации со всех метеостанций еще продолжается. Однако в ближайшие дни погода изменится — придет похолодание с сильным ветром. Ночь на пятницу еще сохранится без осадков, а днем — при прохождении холодного атмосферного фронта — местами пройдут небольшие и умеренные дожди, прогремят грозы.

Кемерово — это когда +20, но ты играл вчера в снежки — Валя Прокудина (@VALYA__FOX) 27 апреля 2017 г.

​"Температура днем в пятницу составит плюс 18-23, местами 12-17 выше нуля, в ночные часы будет в пределах плюс 5 градусов. В субботу местами будут наблюдаться небольшие дожди с грозами, температура продолжит понижаться: днем составит плюс 14-19, ночью будет в пределах 1-6 выше нуля, местами возможно понижение до минус 5. Ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега", — уточнила Полуэктова.

Публикация от Aleksander Fur (@alexander_fur) Апр 27 2017 в 12:28 PDT

По прогнозу, в воскресенье температура еще немного понизится — до плюс 8-13 градусов днем, ожидаются небольшие и умеренные дожди, при прохождении очередного холодного фронта северо-западный ветер будет усиливаться до 17-22 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 1-6 градусов. В понедельник, 1 мая, днем будет плюс 5-10 с мокрым снегом и дождем, в ночь на вторник — 1-6 ниже нуля. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя, северный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.