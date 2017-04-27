В Дагестане свыше 6 тысяч полицейских обеспечат порядок в майские праздники

МАХАЧКАЛА, 27 апр — РИА Новости. Cвыше 6 тысяч полицейских будут обеспечивать правопорядок на площадях и улицах Дагестана в майские праздники, сообщает пресс-служба правительства региона.

Об этом на координационном совещании доложил главе региона Рамазану Абдулатипову замминистра внутренних дел по республике Сергей Карпов. В частности, сформированы штабы по взаимодействию органов власти всех уровней, налажены контакты с муниципальными образованиями, организована круглосуточная охрана памятников и мемориалов.

"В Махачкале, у здания Аварского театра, объединение организаций профсоюзов республики Дагестан запланировало проведение митинга, в городах пройдут демонстрации и шествия "Бессмертного полка". Во всех массовых мероприятиях ожидается участие порядка 350 тысяч человек. Для обеспечения их безопасности весь личный состав будет переведен на усиленный режим работы. Только в Махачкале в дни праздников будут дежурить свыше тысячи сотрудников полиции, а в целом по республике — более шести тысяч", — цитирует пресс-служба Карпова.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по республике Дагестан Олег Халилов сообщил на координационном совещании, что организованы проверки в местах массового пребывания людей и обеспечение противопожарной безопасности. Активизирована агитационная работа о мерах пожарной безопасности, разработан график дежурств ответственных сотрудников, аварийных служб.