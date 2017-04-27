Рособрнадзор: каждый десятый учитель русского языка плохо знает предмет

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Каждый десятый российский учитель русского языка и математики имеет пробелы в знаниях по профильным предметам, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Общем собрании Российской академии образования.

"Важно развивать аттестацию учителей и профессиональный экзамен после завершения педагогического вуза. Так как тоже наши исследования показали: более 11% учителей испытывают проблемы с русским языком, математикой. Это только те исследования, которые проводили мы по учителям русского языка и математики", — сказал Кравцов.

Он отметил, что после завершения педагогического вуза учителя не всегда владеют предметами, причем не только профильными.

"Отсюда многие проблемы преподавания этих предметов", — сказал он.