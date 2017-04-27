Трутнев дал прогноз по освоению "дальневосточных гектаров"

СВОБОДНЫЙ (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ), 27 апр — РИА Новости. Земли, которые люди получают по программе "дальневосточного гектара", будут освоены не менее чем на 90%, сообщил в четверг полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Здесь ситуация, когда земля выделяется по желанию гражданина, в том месте, где ему нужно, которое он указал на карте. Но здесь тоже возможен брак. Возможно, что какое-то количество людей не смогут землю освоить. Но я думаю, что это будет небольшое количество людей. Думаю, в подавляющем большинстве случаев гектар будет освоен. Процентов 90 будет",- сказал Трутнев.

Он также отметил, что "гектар — это для тех людей, которые сами хотят чего-то в жизни добиться". "Сделать что-то без земли невозможно. Мы просто дали людям эти возможности. Мы создаем совершенно новый информационный массив по земле. Но когда мы эту работу полностью отладим, то, считаю, мы окажем очень большую помощь всей нашей Родине. Потому что научимся выделять землю быстро и без волокиты",- отметил Трутнев.

В четверг полпред президента в ДФО посетил города Белогорск и Свободный в Приамурье, в Белогорске Трутнев встретился с получателями участков по программе "Дальневосточный гектар".

В Белогорске готовы предоставить по программе 12 тысяч 230 гектаров (4,7% от площади Белогорского района), основная часть закрытых для раздачи земель предоставлена в пользование и собственность сельскохозяйственным организациям.

С начала запуска программы в Белогорском районе поступило 155 заявок, по 35 участкам договоры заключены, 26 находятся на подписи у граждан, 34 заявления на рассмотрении, отказано в рассмотрении 14 заявлений, 46 аннулированы самими гражданами. 60% получателей земли взяли землю под личное подсобное хозяйство и индивидуальное жилищное строительство.

Всего с начала действия закона в Амурской области поступило 4959 заявленный, в работу принято 2943. На 20 апреля закончена работа по 59% заявлений, всего предоставлено 2158 гектаров.