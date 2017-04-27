ВС: мужчина вправе оспорить отцовство ребенка, зачатого при помощи ЭКО

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Мужчина имеет право оспорить свое отцовство при рождении ребенка с помощью искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона, разъясняет пленум Верховного суда РФ по вопросам об установлении происхождения детей.
"Вместе с тем судам следует иметь в виду, что нормы закона, по которым супруг, давший согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства, не содержат запрета на оспаривание им записи об отцовстве по иным основаниям", — указывает пленум.
"Суды также должны устанавливать такие важные для разрешения спора юридические обстоятельства, как: не имелось ли со стороны матери ребенка злоупотребления своими правами. Например, зачатие ребенка с применением названных методов было проведено ответчиком по собственному усмотрению после прекращения семейных отношений с истцом", — отмечает ВС.