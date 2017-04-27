ВС: мужчина вправе оспорить отцовство ребенка, зачатого при помощи ЭКО

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Мужчина имеет право оспорить свое отцовство при рождении ребенка с помощью искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона, разъясняет пленум Верховного суда РФ по вопросам об установлении происхождения детей.

Суд пояснил, что при рождении ребенка после таких операций семейная пара записывается его родителями.

"Вместе с тем судам следует иметь в виду, что нормы закона, по которым супруг, давший согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства, не содержат запрета на оспаривание им записи об отцовстве по иным основаниям", — указывает пленум.

Он рекомендует при рассмотрении таких споров проверять взаимосвязь между операцией и рождением ребенка, добровольно ли и осознанно ли отец дал согласие на проведение таких методов, а также на какой срок было дано это согласие.

"Суды также должны устанавливать такие важные для разрешения спора юридические обстоятельства, как: не имелось ли со стороны матери ребенка злоупотребления своими правами. Например, зачатие ребенка с применением названных методов было проведено ответчиком по собственному усмотрению после прекращения семейных отношений с истцом", — отмечает ВС.