ВС: безусловного преимущества суррогатных матерей быть не должно

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ призвал российские суды не занимать однозначно сторону суррогатной матери в спорах о воспитании родившегося ребенка, передает корреспондент РИА Новости с заседания пленума.

ВС признает, что абзац второй пункта 4 статьи 51 Семейного кодекса РФ гарантирует, что семейная пара, передавшая эмбриона другой женщине для его вынашивания, может быть признана родителями ребенка только с согласия суррогатной матери. Это же правило распространяется при заключении аналогичного договора одинокой женщиной.

"Вместе с тем судам следует иметь в виду, что в случае если суррогатная мать отказалась дать согласие на запись родителями "заказчиков", то данное обстоятельство не может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска этих лиц о признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание", — отмечает ВС.

Пленум рекомендует судам проверять наличие между суррогатной матерью и потенциальными родителями договора, условия этого документа, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, а также причины, по которым суррогатная мать не дала согласия на запись заказчиков в качестве родителей ребенка.

"Суды должны разрешать спор в интересах ребенка с учетом установленных по делу обстоятельств, а также положений статьи 3 Конвенции о правах ребенка", — подчеркивает ВС РФ.