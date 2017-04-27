ВС: безусловного преимущества суррогатных матерей быть не должно

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ призвал российские суды не занимать однозначно сторону суррогатной матери в спорах о воспитании родившегося ребенка, передает корреспондент РИА Новости с заседания пленума.
"Вместе с тем судам следует иметь в виду, что в случае если суррогатная мать отказалась дать согласие на запись родителями "заказчиков", то данное обстоятельство не может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска этих лиц о признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание", — отмечает ВС.
"Суды должны разрешать спор в интересах ребенка с учетом установленных по делу обстоятельств, а также положений статьи 3 Конвенции о правах ребенка", — подчеркивает ВС РФ.