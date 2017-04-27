Жители Камчатки задолжали за свет и тепло 2,5 миллиарда рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр — РИА Новости. Жители Камчатки задолжали за свет и тепло поставщикам ресурсов порядка 2,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании "Камчатскэнерго".

"Долг населения Камчатского края составляет 2,5 млрд рублей, из них на электроэнергию приходится 328,5 млн рублей, на тепловую энергию — 2,2 млрд рублей. Энергетики вынуждены прибегать к крайним мерам в виде ограничения поставки энергоресурсов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первом квартале 2017 года без света остались более 8 тысяч должников, еще почти 1,5 тысячи абонентов лишатся электроэнергии в ближайшее время, они уже уведомлены об ограничении. Всего же с начала года энергетики произвели порядка 12 тысяч отключений света в квартирах и домах жителей края.

"Более 10 тысяч отключений приходится на квартиры и дома должников, которые самовольно подключают электроэнергию после визита сотрудников Энергосбыта. В отношении таких граждан в органы внутренних дел направляются заявления об административном правонарушении", — сказал представитель энергокомпании.

Он напомнил, что штрафы за самовольное подключение составляют до 15 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч для юридических лиц.