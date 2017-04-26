"Почта России" назвала необоснованными претензии Россвязи

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Почта России" считает необоснованными претензии главы Россвязи по поводу закрытия пунктов коллективного доступа в интернет, заявили РИА Новости в компании.

Ранее в среду глава Россвязи Олег Духовницкий заявил, что "Почта России" нарушила закон "О связи", закрыв пункты коллективного доступа в интернет (ПКД) в малых поселениях. ПКД работали в отделениях "Почты" по контракту с "Ростелекомом", который является единым оператором универсального обслуживания на всей территории РФ. На 2017 год "Ростелеком" не продлил контракт с "Почтой" из-за недофинансирования со стороны государства, поэтому ПКД в почтовых отделениях были закрыты.

"Почта России" считает претензии Россвязи необоснованными", — заявили в компании.

"Почта России" напоминает, что в соответствии с законом "О связи" и договором с Россвязью именно на "Ростелеком" возложена обязанность по оказанию универсальных услуг связи, в том числе по организации пунктов коллективного доступа в интернет (ПКД).

"Почта России не является оператором универсального обслуживания, и не имеет правовых оснований самовольно начать оказывать универсальные услуги связи в отсутствие действующего договора с оператором универсального обслуживания ПАО "Ростелеком", — подчеркнули в "Почте России".

До 2017 года "Ростелеком" заключал агентские договоры на оказание услуг по организации работы ПКД с разными партнерами на рынке, в том числе и "Почтой России". Но из-за отсутствия финансирования такие договоры на 2017 год "Ростелекомом" заключены не были. "Ростелеком" еще в первой половине 2016 года направил письма партнерам с просьбой остановить оказание услуг ПКД в связи с недостатком финансирования.