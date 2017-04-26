Москвичи могут подать заявки на бесплатные детские путевки до 2 мая

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Второй этап заявочной кампании на получение бесплатных путевок на детский отдых продлится в Москве до 2 мая. В этот период родители смогут выбрать для ребенка конкретный лагерь или заменить льготную путевку денежным сертификатом, сообщает mos.ru.

К настоящему моменту москвичи уже выбрали место отдыха по льготным путевкам для 39 068 детей. "До 23 мая включительно все заявители будут проинформированы о том, как получить путевку или какие документы необходимо предоставить в офис Мосгортура в случае подтверждения льготной категории", — рассказал генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий Овчинников.

Всего для отдыха детей в этом году город подготовил 47 354 места. Путевки, полностью оплаченные за счет городского бюджета, предоставляются детям 13 льготных категорий. Родители также вправе заменить путевку денежным сертификатом. В этом случае средства поступят на счет заявителя до 6 июня.