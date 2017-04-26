В Союзе журналистов отреагировали на рейтинг "Репортеров без границ"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Рейтинг свободы прессы, подготовленный организацией "Репортеры без границ", в котором Россия второй год подряд занимает 148 место, уже давно вызывает массу вопросов относительно его объективности и политической непредвзятости, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

Ранее международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) опубликовала отчет, согласно которому Россия сохранила прежнюю позицию в ежегодном рейтинге свободы прессы, заняв, как и в прошлом году, 148 место. Первую строчку в рейтинге 2017 года заняла Норвегия, обогнав Финляндию, которая с позиции лидера, занимаемой с 2010 года, опустилась на третье место. На втором месте разместилась Швеция.

"Россия может опуститься на 160 место, может возвыситься, воспарить на 120, а то и на 110 место, но это не изменит следующего фактора — рейтинг "Репортеров" уже достаточно давно вызывает массу вопросов относительно его объективности и политической непредвзятости. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на его градацию, посмотреть на то, что тот же самый замечательный Катар опережает Россию, и еще ряд абсолютно диктаторских государств, где используется смертная казнь за ряд преступлений, которые у нас идут по административной статье, этот ряд государств из этого перечня опережает Россию в рейтинге свободы слова, в том числе братская Украина", — сказал Шафир.

При этом секретарь СЖР напомнил, что этот рейтинг включает в себя такой критерий, как "смерть, убийство или гибель журналистов". "Здесь возникает большой вопрос — на Украине за последние годы было убито достаточно большое количество наших коллег, в России, к счастью, именно в категории "убийство" журналистов, рейтинг стремится к нулю, но при этом у RSF Украина нас опережает", — отметил Шафир.

По его мнению, "нет смысла посыпать голову пеплом, рвать на груди волосы", что в рейтинге "Репортеров" Россия оказалась на 148 месте. "В то же время нет поводов для того, чтобы бить в набат и кричать — как же так, да как они смели, да мы гораздо лучше. Нужно понимать, что этот рейтинг, как и целый ряд других рейтингов, измерение таких очень щепетильных вопросов, как свобода слова, права человека, и все прочее, являются весьма субъективными. Надо смотреть на критерии, принцип отбора, на то, благодаря чему формируется тот или иной коэффициент", — добавил собеседник агентства.

"Надо при этом помнить, какое место занимает само RSF в общественном мнении наших коллег, наших граждан, нашей страны", — заключил секретарь Союза.

Отчет RSF публикуется ежегодно с 2002 года. Оценка свободы прессы производится согласно условному показателю, формирующемуся на основе ответов экспертов по всему миру на вопросы анкеты и количества актов жестокости и насилия в отношении журналистов за рассматриваемый период. Всего рассматривается положение прессы в 180 странах