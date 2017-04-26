В Союзе журналистов отреагировали на рейтинг "Репортеров без границ"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Рейтинг свободы прессы, подготовленный организацией "Репортеры без границ", в котором Россия второй год подряд занимает 148 место, уже давно вызывает массу вопросов относительно его объективности и политической непредвзятости, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.
"Россия может опуститься на 160 место, может возвыситься, воспарить на 120, а то и на 110 место, но это не изменит следующего фактора — рейтинг "Репортеров" уже достаточно давно вызывает массу вопросов относительно его объективности и политической непредвзятости. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на его градацию, посмотреть на то, что тот же самый замечательный Катар опережает Россию, и еще ряд абсолютно диктаторских государств, где используется смертная казнь за ряд преступлений, которые у нас идут по административной статье, этот ряд государств из этого перечня опережает Россию в рейтинге свободы слова, в том числе братская Украина", — сказал Шафир.
По его мнению, "нет смысла посыпать голову пеплом, рвать на груди волосы", что в рейтинге "Репортеров" Россия оказалась на 148 месте. "В то же время нет поводов для того, чтобы бить в набат и кричать — как же так, да как они смели, да мы гораздо лучше. Нужно понимать, что этот рейтинг, как и целый ряд других рейтингов, измерение таких очень щепетильных вопросов, как свобода слова, права человека, и все прочее, являются весьма субъективными. Надо смотреть на критерии, принцип отбора, на то, благодаря чему формируется тот или иной коэффициент", — добавил собеседник агентства.
"Надо при этом помнить, какое место занимает само RSF в общественном мнении наших коллег, наших граждан, нашей страны", — заключил секретарь Союза.
Отчет RSF публикуется ежегодно с 2002 года. Оценка свободы прессы производится согласно условному показателю, формирующемуся на основе ответов экспертов по всему миру на вопросы анкеты и количества актов жестокости и насилия в отношении журналистов за рассматриваемый период. Всего рассматривается положение прессы в 180 странах