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Общество

Москвичам пообещали переезд в пределах района при реновации пятиэтажек

19:0226.04.2017
(обновлено: 19:34 26.04.2017)
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© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗамена пятиэтажек на высотные дома. Архивное фотоЗамена пятиэтажек на высотные дома. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Недвижимость. Жители сносимых в рамках реновации жилфонда Москвы пятиэтажек будут переезжать в новые дома в границах своего района – такая поправка появится в законопроекте о реновации ко второму чтению документа в Госдуме, а соответствующие площадки для строительства у города уже имеются, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин. А президент России Владимир Путин заявил, что жилищные условия проживающих в разваливающихся домах улучшатся, а нарушения прав граждан он не допустит. Мэр полностью согласен с президентом и заявил, что закон о реновации дорабатывается с учетом мнения горожан.

Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Собянин: закон о реновации пятиэтажек доработают с учетом мнения москвичей
Власти Москвы готовят крупномасштабную реновацию столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Планируется, что предварительные списки домов, попадающих в программу, могут появиться в начале мая.

В том же районе

Мэр Москвы в среду встретился с жителями Кузьминок и Рязанского района, рассказав им о грядущей программе реновации и ответив на интересующие москвичей вопросы.

В первую очередь участников встречи, как и многих других москвичей, беспокоило то, куда их переселят.

Собянин успокоил горожан, заявив, что город сможет обеспечить всех проживающих жильем в том же районе. Он отметил, что стартовые площадки по каждому району уже определены. Мэр также уточнил, ко второму чтению в Госдуме в законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома, внесут поправку, гарантирующую жителям право получить новые квартиры в том же районе, в котором они сейчас проживают. "Если они сами не пожелают переселиться в другой район", — заметил при этом он.

Снос жилого пятиэтажного дома на улице Народного ополчения в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Шевелев
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Путин: нельзя силой расселять людей из московских пятиэтажек
По словам Собянина, первые переселения будут произведены уже этой осенью. Часть домов будет переселяться в уже имеющийся жилой фонд, пояснил он. Что касается строительства уже новых домов для переселенцев, то власти намерены строить их оперативно.

Точные сроки реализации программы сейчас назвать нельзя, но затягивать процесс не нужно, считает мэр Москвы. Градоначальник добавил, что сегодня по действующему законодательству от начала строительства до переселения проходит около трех лет, но разрабатываемый сейчас законопроект предполагает сокращение процедур, чтобы сроки уменьшились вдвое.

Никого не ущемят

Мэр особо отметил, что в ходе реализации программы не предполагается ущемить ничьих интересов. Он рассказал, что жителям будет дана возможность путем голосования выбрать, будет ли их дом вноситься в "сносные" списки. Голосование планируется начать 15 мая, после чего начнется составление уже точного перечня домов.

Собянин обратил внимание, что есть люди, выплачивающие ипотеку за квартиры в домах, которые могут попасть под снос, но и они не пострадают. "Гасится свидетельство о собственности на старую квартиру, выдается на новую и меняется предмет залога", — так, по его словам, выглядит механизм.

Пятиэтажный жилой дом в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Собянин пообещал построить взамен пятиэтажек монолитные дома
Ранее газета "Коммерсант" написала, что экспертная группа с участием Сбербанка, "ВТБ 24", АИЖК и других крупнейших игроков ипотечного рынка готовит поправки ко второму чтению законопроекта о реновации пятиэтажек, поскольку в текущей версии документа права кредиторов никак не защищены.

Исполнительный директор — начальник отдела развития жилищного кредитования Сбербанка Алексей Трубников уточнил РИА Новости, что на сегодняшний день у кредитной организации есть сведения о 130 заемщиках с ипотекой в домах, попадающих в программу реновации, поскольку спрос на кредиты на жилье в таком жилом фонде был незначительным.

В свою очередь Собянин отметил, что специально для тех, кто пожелает при переселении расшириться, мэрия Москвы совместно с АИЖК прорабатывает вопрос льготной ипотеки, причем так, чтобы было можно использовать и материнский капитал.

О защите интересов граждан при реновации жилья в среду напомнил и президент РФ Владимир Путин, выступая перед членами кабмина.

"Безусловно, это должно быть сделано таким способом, такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего права на собственность", – сказал глава государства. Путин подчеркнул, что цель законопроекта заключается в том, чтобы улучшить жилищные условия людей, которые проживают в разваливающихся домах.

Позднее на своей странице в соцсети "Вконтакте" Собянин написал, что полностью поддерживание поручение президента о соблюдении прав граждан". "Закон о реновации дорабатывается с учетом мнения горожан и общественности. Главными принципами этого документа должны быть принципы справедливости и защиты прав граждан", – заявил он.

Лишнего не нужно

Собянин также рассказал, что у властей Москвы нет стремления раздувать программу, включая туда огромное количество домов. "Программа большая, очень большая, и чем меньше домов мы в нее включим, тем быстрее и проще нам ее реализовать", — сказал он.

Он сравнил грядущую программу с первым этапом реновации столичного жилфонда, который в настоящее время завершается: "Количество домов, которые потенциально будут включены в программу, которые требуют реновации, в разы больше, чем в предыдущей программе, а и ее реализовывали больше 20 лет, это была сложнейшая задача с точки зрения финансовой, организационной, строительной".

Здания в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Петров
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Названа предварительная стоимость программы по сносу хрущевок
"Лишних домов включать туда точно не надо", — подчеркнул Собянин, добавив, что, в частности, не стоит волноваться жителям "сталинок" и прочих "добротных домов".

В защиту программы реновации высказался на конференции издательского дома "Коммерсант" в среду гендиректор АИЖК Александр Плутник. По его словам, реновация жилья станет единственным шансом для многих москвичей улучшить жилищные условия, а критика, звучащая в адрес законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве, очень часто является "чистым популизмом".

По мнению главы Минстроя России Михаила Меня дискуссия о реновации жилья в Москве должна продолжиться после поправок к законопроекту о сносе "хрущевок" во втором чтении. Министр даже вспомнил старую чиновничью шутку о законопроектах, когда документ "заходит на согласование в виде арабского скакуна, а выходит лошадью Пржевальского".

Быстро и качественно

На встрече с мэром Москвы некоторых горожан беспокоило, что, стремясь реализовать программу реновации максимально быстро, власти потеряют в качестве нового жилья.

Снос пятиэтажного жилого дома по улице Народного ополчения в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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Власти Москвы опубликовали график первой волны сноса пятиэтажек
Эти тревоги Собянин также постарался развеять. Он пообещал, что новые дома будут не только качественными, но и разнообразными, построенными по индивидуальным проектам. Больше половины будут монолитными, а при возведении панельных будут использованы исключительно модернизированные панели.

Квартиры в домах для переселенцев будут с отделкой, а дворы их планируется благоустроить. Более того – эти дворы должны стать продолжением общественных зон районов, отметил мэр столицы.

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