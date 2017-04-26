Три машины,от которых чаще всего избавляются москвичи

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. Жители Москвы и Московской области чаще всего избавляются от продукции немецкого автопрома. Марки Mercedes-Benz и BMW составляют 14,6% всех предложений о продаже подержанных машин, две модели родом из Германии также вошли в список самых часто встречающихся б/у моделей столичного региона.

Рынок подержанных автомобилей Москвы и Московской области сокращается четвертый год подряд, свидетельствуют данные отчета "Авто.ру". Владельцы бывших в употреблении машин все реже меняют их на другие, при этом средняя стоимость таких транспортных средств увеличивается. Больше всего жители столичного региона желают избавиться от продукции Mercedes-Benz: немецкая марка занимает первое место по количеству размещенных объявлений. "Лада" передвинулась на вторую позицию, а на третьей расположились модели BMW. Среди трех самых популярных б/у моделей в продаже также два "немца": Opel Astra и Volkswagen Passat.

© auto.ru Отчет "Авто.ру" за 1 квартал 2017 года. Москва и Московская область © auto.ru Отчет "Авто.ру" за 1 квартал 2017 года. Москва и Московская область

За первые три месяца пользователи Москвы и Московской области разместили 309 тысяч объявлений о продаже б/у автомобилей, что на 4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Покупатели новых машин стали реже расставаться со своими покупками, их эксплуатируют дольше, отчего на 2% (до 14 133 км) увеличился и среднегодовой пробег продаваемой машины.

"Рынок новых автомобилей падает четвертый год подряд, а средний срок владения машинами, купленными новыми, увеличился до 4-5 лет, — поясняет Роман Цупер, руководитель сервисов для бизнеса и продаж "Авто.ру". — Поэтому на 2016 год пришелся пик продажи автомобилей, купленных в "ударные" 2011-2013 годы, а дальше их накопленная база будет сокращаться. Как следствие, будет снижаться и объем предложения в сегменте б/у. Срок владения автомобилями, купленными "с рук", также растет, что не способствует росту рынка".

Средняя стоимость подержанного автомобиля составила 840 тысяч рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. Больше всех в цене поднялись компактные модели и минивэны, среди всех других классов также наблюдается рост средней стоимости. "Задний ход" дали только спорткары, средняя цена которых сократилась с 4,6 миллиона до 3,7 миллиона рублей.

© auto.ru Отчет "Авто.ру" за 1 квартал 2017 года. Москва и Московская область © auto.ru Отчет "Авто.ру" за 1 квартал 2017 года. Москва и Московская область

Жители Москвы и Подмосковья предпочитают избавляться от дорогих автомобилей: количество предложений в сегментах от 500 тысяч рублей и выше растет, а дешевых машин становится все меньше. Оттого увеличивается и средний возраст компактных моделей: в среднем он составляет 9 лет и один месяц, тогда как по всем сегментам в целом средний возраст машины на пять месяцев меньше.