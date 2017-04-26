В России нотариусы совершили почти 58 млн нотариальных действий в 2016 году

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российскими нотариусами в 2016 году было совершено в общей сложности 57 миллионов 707,5 тысяч нотариальных действий, при этом их количество с предоставлением льгот при оплате тарифа выросло по сравнению с 2015 годом на 14% — до 2,5 миллионов, сообщил в среду президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

"Можно проследить тенденцию: в среднем, количество "льготных" нотариальных действий увеличивается более, чем на 10% в год. К примеру, в Москве ежегодно совершается свыше 140 тысяч нотариальных действий с предоставлением льготы по оплате нотариального тарифа. В среднем за год предоставляются льготы на общую сумму в 300 миллионов рублей. Это обеспечивается полностью за счет нотариата", — сказал Корсик журналистам.

В этом году 26 апреля в России впервые официально отмечается профессиональный праздник — День нотариата.

Как напомнили в пресс-службе ФНП, российским законодательством предусмотрены льготы на оплату нотариального тарифа для ветеранов Великой Отечественной войны в размере 100%, для инвалидов I и II групп — в размере 50%.

Кроме того, многие нотариальные палаты проявляют инициативу в применении таких льгот и к стоимости услуг правового и технического характера.

"Например, бесплатно нотариальные услуги получают ветераны и инвалиды ВОВ в Москве, Красноярском крае, Республике Крым и других регионах. Для нетранспортабельных граждан и инвалидов I и II группы предусмотрены льготы и в отношении оплаты выезда нотариуса при совершении нотариальных действий вне помещения конторы", — отметили в пресс-службе.

Отдельно в регионах предоставляются льготы несовершеннолетним по ряду нотариальных действий. Так, в Москве и других регионах они освобождаются от уплаты тарифа на услуги правового и технического характера при удостоверении сделок по отчуждению принадлежащего им имущества. Прежде всего, речь идет о собственности на доле в недвижимости.

Всего в 2016 году в РФ было совершено почти 290 тысяч нотариальных сделок с участием несовершеннолетних, добавили в пресс-службе.