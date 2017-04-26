Собянин: закон о реновации пятиэтажек доработают с учетом мнения москвичей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Закон о расселении пятиэтажек будет доработан с учетом мнения горожан, главными принципами будут защита прав граждан и справедливость, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Полностью поддерживаю поручение президента о соблюдении прав граждан при переселении. Закон о реновации дорабатывается с учетом мнения горожан и общественности. Главными принципами этого документа должны быть принципы справедливости и защиты прав граждан", — написал Собянин на своей странице "Вконтакте".

Он подчеркнул, что включение в программу реновации домов будет добровольным, с учетом мнения большинства их жителей. "Все, естественно, должно быть по закону, так как программа крайне необходима и позитивна для огромного количества москвичей", — заключил он.

Ранее президент Владимир Путин, говоря о расселении пятиэтажных домов в Москве, заявил, что ничего не может быть навязано силой, права граждан должны быть соблюдены.

Власти Москвы готовят крупномасштабную программу реновации столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Планируется, что предварительные списки домов, попадающих в программу, могут появиться к 1 мая. В феврале мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек.