Службе ветеринарии нужно 170 специалистов для вакцинации оленей на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Для вакцинации всего поголовья северного оленя на Ямале будут привлечены 170 специалистов, сообщает в среду правительство ЯНАО.

В Ямальском районе ЯНАО 25 июля 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение охватить прививками от сибирской язвы все поголовье северного оленя на Ямале.

"Для проведения масштабных работ потребуется 170 специалистов. Помимо мобилизации специалистов подразделений ветеринарной службы округа, к процессу планируется привлечь ветеринаров сельхозпредприятий, людей, живущих в поселках и обладающих необходимым образованием, а также небольшое количество приезжих работников. Так, в Тазовский район планируется пригласить студентов Омского государственного аграрного университета для отработки теоретических знаний на практике", – говорится в сообщении.

Тестовая вакцинация уже состоялась в Приуральском, Надымском, Красноселькупском и Тазовском районах. Ветеринарные специалисты провели кампанию в холодное время года, чтобы выяснить, как животные реагируют на введение вакцины зимой и ранней весной. По итогам сделан вывод о допустимости использования вакцины в марте-апреле. Сейчас специалисты анализируют, какие территории и в каком объеме можно будет вакцинировать весной 2018 года. Основной объем противосибиреязвенных мероприятий запланирован на лето этого года.

Кроме того, ветеринарная служба ЯНАО в 2017 году планирует провести повсеместное биркование оленей. Бирка будет содержать информацию о половозрастных особенностях животного, его хозяине и территории выпаса, уточняется в сообщении.