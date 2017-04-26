Обвиняемый во взятке экс-глава Марий Эл Маркелов раскрыл данные о доходах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр — РИА Новости. Задекларированный за 2016 год доход бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого по делу о взятке, составил 3,133 миллиона рублей, сообщается в декларации о доходах чиновника.

Эта сумма почти равна задекларированной сумме доходов Маркелова за 2015 год — 3,138 миллиона рублей.

В перечень задекларированной собственности Маркелова за 2016 год вошли четыре квартиры, три из них (79 квадратных метров, 292,9 квадратных метров и 37,1 квадратных метров) находятся в собственности бывшего главы республики, а еще одна, площадью 153,5 квадратных метров — поделена на две доли, вторым собственником является дочь Маркелова. Весь перечень задекларированной недвижимости также не поменялся по сравнению с предыдущим годом.

В декларации также сообщается, что у Маркелова в собственности нет ни одного транспортного средства.

Следственный комитет России ранее сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям "получение взятки", "дача взятки", "посредничество во взяточничестве" в отношении бывшего главы республики Марий Эл и его соучастников, ему вменяют получение взятки на сумму более 235 миллионов рублей. Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

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