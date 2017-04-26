Эстакаду возле поселения Первомайского в Новой Москве построят к июлю

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Новая эстакада в районе поселения Первомайского ТиНАО Москвы будет готова к 1 июля, сообщает сайт mos.ru.

"Это проблемный участок дороги, где пересекаются потоки машин, которые едут со стороны Киевского шоссе в Первомайское или в Троицк, и наоборот — из Троицка и Первомайского на Киевку. Здесь находится нерегулируемый светофором перекресток, отчего и возникают пробки и аварии", — сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он также добавил, что новая эстакада длиной 700 метров поможет решить все проблемы на участке. Эстакада строится в рамках реконструкции дороги от Боровского шоссе до деревни Ботаково в ТиНАО. Вместо двухполосной там появится четырехполосная магистраль с тротуарами и велодорожками. Длина участка составит 13,6 километра.