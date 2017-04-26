Матвиенко поручила комитету СФ разобраться с незаконными уголовными делами

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по законодательству представить к осенней сессии предложения по решению ситуации с незаконным возбуждением уголовных дел, включая вопрос расширения полномочий прокуратуры в данном вопросе.

Генеральный прокурор Юрий Чайка на заседании Совфеда заявил, что в прошлом году 6,7 тысячи дел было возбуждено незаконно, а под стражей находилось 1,3 тысячи человек.

"Мы дадим поручение комитету по законодательству вместе с органами прокуратуры проанализировать эту ситуацию с цифрой, о которой Юрий Яковлевич говорит", — сказала Матвиенко.

По ее словам, необходимо "ходатайствовать и вносить предложения по расширению полномочий прокуратуры". "Поручим Комитету по законодательству заняться серьезно этой проработкой и давайте условимся на первое заседание осенней сессии, чтобы Комитет доложил предложения, проработанные с Минюстом, прокуратурой, Верховным судом, неправительственными общественными организациями, уполномоченной по правам человека", — сказала спикер.

"Я считаю, что при аресте, прежде чем везти на суд, должен санкционировать этот вопрос прокурор. При других действиях доследственных, когда затрагиваются права гражданина, должен санкционировать эти действия прокурор. Это полномочия прокурора в этом вопросе, я считаю", — заявил Чайка.

По его словам, ненормально, что в суде прокурор высказывает одну позицию, а следователь другую, и суд поддерживает позицию следователя. По мнению Чайки, на самом деле следователь является "рабочим инструментом в руках прокурора", поэтому указанная ситуация ненормальна. Он указал, что в ЕС создается прокуратура по подобию советской, где многие следственные функции выполняет прокурор.